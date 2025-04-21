Сколько на самом деле пленных украинцев в России: подробности

Уполномоченный по пропавшим без вести Артур Добросердов сообщил, что тысячи украинцев могут находиться в плену без официального подтверждения / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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По состоянию на апрель 2025 года в Украине пропавшими без вести числятся более 60 тысяч человек.

Об этом сообщил в интервью Общественному уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

Из этого количества только относительно примерно 10 тысяч человек подтверждено, что они находятся в плену как официально, так и неофициально.

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«Да, в розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессорки через Международный комитет Красного Креста (МККХ), так и о неофициальных.», – заявил Добросердов.

По его словам, официально подтвержденным считается только тот плен, который зафиксирован из-за структур МККК. В Женеве функционирует Центральное агентство розыска Красного Креста, через которое государство Украины обменивается информацией со страной-агрессором о пленных — как украинских, так и российских. В ответ ожидается подтверждение соблюдения условий содержания, предусмотренных Женевской конвенцией.

Однако в большом количестве случаев страна-агрессор отказывается или не спешит официально подтверждать факт содержания украинских военнослужащих или гражданских лиц в плену. Именно поэтому большинство пропавших украинцев остаются в статусе пропавших без вести.

Информацию о лицах, неофициально находящихся в плену, в офисе Уполномоченного получают с помощью анализа открытых источников (OSINT), а также свидетельством тех, кому удалось выйти из неволи.

Известно, что некоторые граждане РФ, в том числе военные, выкладывают в интернете фото или видео пленных, которые могут стать доказательством факта содержания.

«С помощью таких источников работники моего офиса уже идентифицировали более полутора тысяч человек, которых считали пропавшими», — рассказал Артур Добросердов.

По словам уполномоченного, человек продолжает считаться пропавшим без вести до тех пор, пока не произойдет одно из двух событий:

Личность освобождают из плена или она самостоятельно возвращается на территорию, подконтрольную правительству Украины (или странам-партнерам). Ее идентифицируют посмертно — через проведение судебно-медицинских экспертиз, расследования, генетические анализы, после чего правоохранительные органы юридически подтверждают смерть.

Напомним, 19 апреля, из плена освободили еще 277 украинцев. Только в этом году из российской неволи удалось вернуть домой 596 украинцев в рамках обменов и 53 защитника освобождены вне обмена.