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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки насправді полоненних українців в Росії: подробиці

Близько 10 тисяч людей перебувають у полоні росіян, за офіційним підтвердженням.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов повідомив, що тисячі українців можуть перебувати у полоні без офіційного підтвердження

Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов повідомив, що тисячі українців можуть перебувати у полоні без офіційного підтвердження / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Станом на квітень 2025 року в Україні зниклими безвісти вважаються понад 60 тисяч осіб.

Про це повідомив в інтерв’ю Суспільному уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Із цієї кількості лише щодо приблизно 10 тисяч осіб підтверджено, що вони перебувають у полоні — як офіційно, так і неофіційно.

«Так, в розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження — від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), — так і про неофіційні», — пояснив Добросердов.

За його словами, офіційно підтвердженим вважається тільки той полон, який зафіксовано через структури МКЧХ. У Женеві функціонує Центральне агентство розшуку Червоного Хреста, через яке держава Україна обмінюється інформацією з країною-агресором про полонених — як українських, так і російських. У відповідь очікується підтвердження дотримання умов утримання, передбачених Женевською конвенцією.

Проте у великій кількості випадків країна-агресор відмовляється або не поспішає офіційно підтверджувати факт утримання українських військовослужбовців або цивільних осіб у полоні. Саме тому більшість зниклих українців залишаються у статусі зниклих безвісти.

Інформацію про осіб, які неофіційно перебувають у полоні, в офісі Уповноваженого здобувають за допомогою аналізу відкритих джерел (OSINT), а також завдяки свідченням тих, кому вдалося вийти з неволі.

Відомо, що деякі громадяни РФ, у тому числі військові, викладають в інтернеті фото або відео полонених, які можуть стати доказом факту утримання.

«За допомогою таких джерел працівники мого офісу вже ідентифікували понад півтори тисячі осіб, яких вважали зниклими», — розповів Артур Добросердов.

За словами уповноваженого, людина продовжує вважатися зниклою безвісти доти, доки не станеться одна з двох подій:

  1. Особу звільняють з полону або вона самостійно повертається на територію, підконтрольну уряду України (або країнам-партнерам).

  2. Її ідентифікують посмертно — через проведення судово-медичних експертиз, розслідування, генетичні аналізи, після чого правоохоронні органи юридично підтверджують смерть.

Нагадаємо, 19 квітня, з полону звільнили ще 277 українців. Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисники визволені поза обмінами.

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