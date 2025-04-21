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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
278
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1 хв

Наскільки РФ зменшила кількість штурмів на фронті: аналіз DeepState

У лютому п’ять разів ворог був менш активний, ніж за вчора, під час так званого «великоднього перемир’я».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи було реальним "Великоднє перемир'я"

Чи було реальним "великоднє перемир'я" / © Associated Press

Кількість штурмових дій противника за останні дві доби знизилася, але їхня кількість не є найменшою за 2025 рік.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

Канал наводить дані Генштабу ЗСУ, що за 20 квітня, під час так званого «перемир’я», противник 96 разів проводив штурмові дії. Для порівняння, 14 квітня була майже така ж кількість — 99 разів.

«Якщо дивитися на ретроспективу, то за лютий п’ять разів ворог був менш активний, ніж за вчора — 4, 5, 11, 21 та 28 числа», — зазначають у DeepState.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Аналітики припускають, що так зване «перемир’я» пов’язане з загальним падінням активності ворога у квітні через втрати за попередній період. Фактично армія РФ намагається більше відпочивати, концентруючись на основних ділянках — Покровськ, Торецьк, Курщина та Велика Новосілка.

Раніше в DeepState писали, як РФ використовувала «перемир’я» для посилення позицій на фронті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
278
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