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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Насколько РФ уменьшила количество штурмов на фронте: анализ DeepState

В феврале пять раз враг был менее активен, чем вчера, во время так называемого «Пасхального перемирия».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Было ли реальным "Пасхальное перемирие"

Было ли реальным "Пасхальное перемирие" / © Associated Press

Количество штурмовых действий противника за последние двое суток снизилось, но их количество не наименьшее за 2025 год.

Об этом пишет OSINT-канал DeepState.

Канал приводит данные Генштаба ВСУ, который за 20 апреля во время так называемого «перемирия» противник 96 раз проводил штурмовые действия. Для сравнения, 14 апреля было почти такое же количество — 99 раз.

«Если смотреть в ретроспективу, то за февраль пять раз враг был менее активен, чем за вчера — 4, 5, 11, 21 и 28 числа», — отмечают в DeepState.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

Аналитики предполагают, что так называемое «перемирие» связано с общим падением активности врага в апреле из-за потерь за предыдущий период. Фактически армия РФ пытается больше отдыхать, концентрируясь на основных участках — Покровск, Торецк, Курщина и Большая Новоселка.

Ранее в DeepState писали, как РФ использовала «перемирие» для усиления позиций на фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
277
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