Эксперт рассказал, что может заставить Путина остановить войну

Эксперт объяснил, при каких условиях Кремль согласится на прекращение огня / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин может согласиться на временное прекращение огня только в случае серьезного экономического кризиса в стране.

Такое мнение высказал профессор Манхэттенского университета в США Игорь Айзенберг в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, нынешнее поведение Кремля напоминает тактику Советского Союза, предполагавшую затягивание переговоров, в том числе с США, о сокращении стратегических вооружений. Подобная модель — имитация диалога для контроля дистанции — активно применяется и сейчас.

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Айзенберг объяснил, что Путин заинтересован в сохранении переговоров с Дональдом Трампом. В то же время, профессор не верит, что Москва искренне воспринимает инициативу Владимира Зеленского по поводу «30 дней тишины».

«Путин может согласиться на прекращение огня только при условии, что экономика перестанет работать, возникнет социальная нестабильность и возрастет уровень недовольства в обществе», — отметил Айзенберг.

Напомним, Путин ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении на 30 дней прекращения огня с прекращением атак на гражданские объекты, отметив, что с этим необходимо разобраться.