Переговоры о перемирии: Зеленский назвал условия Украины

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина готова к любому соглашению о прекращении огня, которое должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении за 21 апреля.

Президент подтвердил, что на среду, 23 апреля, готовятся встречи с партнерами из Европы: Британии, Франции, Германии — и Америки — которые могут приблизить прекращение огня и установление мира.

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«Сейчас после Пасхи весь мир видит настоящую проблематику — настоящую причину того, почему боевые действия продолжаются. Конкретно Россия является источником войны. Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет, нет и тишины», — отметил он.

Зеленский признал, что действительно на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Это становится возможным, когда Россия идет на уменьшение убийств. Но все равно на эту Пасху были росийские штурмовые действия, были удары и обстрелы, потери, в частности, потери среди гражданских.

По словам президента, сегодня российских ударов было еще больше. Только к середине сегодняшнего дня, к 13 часам, было почти 3 тысячи обстрелов, штурмов, других ударов. Было применение российских ракет, «шахедов», почти 90 авиабомб, применение тяжелого вооружения, дронов. Российские атаки продолжаются по всему фронту.

«Вечером ожидаю новый доклад Главкома Сырского. То есть Россия отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более месяца назад, но и вчерашнее предложение — предложение и дальше после Пасхи делать все для тишины. Все это еще раз демонстрирует, чего действительно хотят в Москве», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре.

«И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить. Есть очевидный, самый простой и надежный путь, а именно: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов, и это будет автоматически гарантировать сохранение всей гражданской инфраструктуры», — говорит президент.

По его мнению, прекращение огня должно стать первым шагом к надежному и продолжительному миру. Представители Украины на встречах в Лондоне на этой неделе будут иметь основную задачу именно по безусловному прекращению огня.

«Мир приходит в тишине. И только когда есть настоящая тишина и когда люди доверяют всему процессу переговоров, тогда могут решаться фундаментальные вопросы», — подытожил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, когда назовет детали «мирного соглашения» между РФ и Украиной.