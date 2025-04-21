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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Мирные переговоры по Украине в Лондоне: нардеп сообщил детали

Украинская делегация примет участие в этих переговорах.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Лондон

Лондон. / © Getty Images

Завтра в Лондоне начнутся мирные консультации по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская делегация примет участие в этих переговорах, которые станут продолжением консультаций, проходивших на прошлой неделе в Париже.

"Это именно те консультации, согласно которым должна быть достигнута общая позиция Украины-Европы-Британии и США. И дальше эта позиция будет передана России", – написал Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа снова прибудут в Лондон, где должны состояться переговоры, направленные на урегулирование вопроса временного перемирия в Украине.

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