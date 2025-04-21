Мирные переговоры по Украине в Лондоне: нардеп сообщил детали

Лондон. / © Getty Images

Реклама

Завтра в Лондоне начнутся мирные консультации по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская делегация примет участие в этих переговорах, которые станут продолжением консультаций, проходивших на прошлой неделе в Париже.

Реклама

"Это именно те консультации, согласно которым должна быть достигнута общая позиция Украины-Европы-Британии и США. И дальше эта позиция будет передана России", – написал Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа снова прибудут в Лондон, где должны состояться переговоры, направленные на урегулирование вопроса временного перемирия в Украине.