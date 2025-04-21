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Закончится ли война в мае 2025 года: ответ Коваленко
Мы видим, что россияне накапливают ресурсы для продолжения боевых действий.
РФ наращивает производство дронов и ракет, а также завозит КНДРовских рабочих и вербует людей по всему миру. Этот процесс свидетельствует о том, что государство-агрессор не намерено завершать войну.
Об этом сказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Прекращение огня не означает завершения войны
По словам Коваленко, в случае прекращения ударов "Шахедами" по гражданским, а это давно уже должно было произойти, США скажет, что это прекращение войны. Но фронт не остановится от этого.
"Если произойдет чудо - Россия откажется от ударов по гражданским - без принуждения и санкций. Пока мы этого не видим. К сожалению, у России есть ресурсы и готовится воевать в течение всего года", - завершил Коваленко.
Напомним, в СНБО объяснили, зачем российский диктатор Владимир Путин совершает паузы в войне. Цель – получить более выгодные условия для ее продления.