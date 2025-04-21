ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4423
Время на прочтение
1 мин

Умер народный депутат ВРУ Владимир Мороз

Ему было всего 57 лет, о причинах смерти не уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Народный депутат Владимир Мороз

Народный депутат Владимир Мороз

Умер народный депутат, член депутатской группы «Восстановление Украины» Владимир Мороз.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования относительно преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза», — говорится в сообщении.

В ВР рассказали, что в рамках своей парламентской деятельности Владимир Викторович возглавлял подкомитет по электроэнергетике и транспортировке тока в составе Комитета ВР по энергетике и ЖКХ.

Что о нем известно

Владимир Викторович Мороз прошел путь от сварщика к народному депутату. Родился в 1967 году в городе Курахово, где и начал работать на местной ГРЭС. Получил техническое образование в Харькове, а затем экономическое в Переяславе. Был заместителем мэра, затем возглавлял Марьинскую РГА. В Верховной Раде IX созыва занимался энергетическими вопросами, возглавлял подкомитет. Участвовал в делах региона даже во время войны. После роспуска ОПЗЖ перешел в новую политическую группу. У него была дочь и сын.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie