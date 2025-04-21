Епифаний отреагировал на смерть Папы Франциска — что он сказал

Эпифаний / © Митрополит Епифаний/Facebook

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Глава ПЦУ Митрополит Епифаний выразил соболезнования в связи со смертью Папы Франциска, вспомнив его искреннюю поддержку Украины в сложные времена. Он отметил важность усилий Папы в освобождении пленных и возвращении депортированных украинских детей, отметив, что эти поступки «останутся в сердцах навсегда».

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«С сердечной грустью воспринял сегодняшнее известие об уходе из жизни Папы Римского Франциска. Как глава Римско-Католической Церкви он посвятил свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры, вводил немало гуманитарных инициатив, чтобы помочь нуждающимся. Во время наших личных встреч Папа Римский Франциск выражал искреннюю обеспокоенность судьбой украинцев, страдающих от российской агрессии. Для нас чрезвычайно важными стали его усилия и личное содействие в вопросах освобождения украинских военнопленных, а также возвращения в Украину депортированных российскими властями детей», — написал Епифаний.

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Митрополит Епифаний напомнил, что только накануне в пасхальном обращении Папа Франциск снова упомянул Украину, назвав ее «растерзанной войной». Он выразил надежду, что по воле Божией на нашей земле воцарится справедливый и длительный мир.

Он добавил, что жертвы и молитвы Папы Франциска не будут забыты. Они будут жить в сердцах верующих. Он передал слова соболезнования всем, кто уважал Папу, в частности, католическому сообществу Украины.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Франциск. Это произошло сразу после Пасхи, которую он в последний раз встретил со своими верующими. Его смерть вызвала глубокую грусть среди миллионов людей по всему миру.