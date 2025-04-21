Епіфаній відреагував на смерть Папи Франциска — що він сказав

Епіфаній / © Митрополит Епіфаній/Facebook

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Глава ПЦУ Митрополит Епіфаній висловив співчуття через смерть Папи Франциска, згадавши його щиру підтримку України у складні часи. Він наголосив на важливості зусиль Папи у звільненні полонених та поверненні депортованих українських дітей, зазначивши, що ці вчинки «залишаться в серцях назавжди».

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти нужденним. Під час наших особистих зустрічей Папа Римський Франциск висловлював щире занепокоєння долею українців, що страждають від російської агресії. Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей», — написав Епіфаній.

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Митрополит Епіфаній нагадав, що лише напередодні у великодньому зверненні Папа Франциск знову згадав Україну, назвавши її «розтерзаною війною». Він висловив надію, що з Божої волі на нашій землі запанує справедливий і тривалий мир.

Він додав, що жертви й молитви Папи Франциска не будуть забуті. Вони житимуть у серцях вірян. Він передав слова співчуття всім, хто поважав Папу, зокрема католицькій спільноті України.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Франциск. Це сталося одразу після Великодня, який він востаннє зустрів зі своїми вірянами. Його смерть викликала глибокий сум серед мільйонів людей по всьому світу.