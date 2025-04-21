Помер народний депутат ВРУ Володимир Мороз

Народний депутат Володимир Мороз / © Верховна Рада

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Помер народний депутат, член депутатської групи «Відновлення України» Володимир Мороз.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

«Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття щодо передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза», — йдеться у повідомленні.

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У ВР розповіли, що в рамках своєї парламентської діяльності Володимир Вікторович очолював підкомітет із питань електроенергетики та транспортування струму у складі Комитету ВР з енергетики та ЖКГ.

Що про нього відомо

Володимир Вікторович Мороз пройшов шлях від зварника до народного депутата. Народився 1967 року в місті Курахове, де й почав працювати на місцевій ГРЕС. Отримав технічну освіту в Харкові, а згодом — економічну в Переяславі. Був заступником мера, потім очолював Мар’їнську РДА. У Верховній Раді IX скликання займався енергетичними питаннями, очолював підкомітет. Брав участь у справах регіону навіть під час війни. Після розпуску ОПЗЖ перейшов до нової політичної групи. Мав доньку та сина.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск.