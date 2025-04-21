Чому Трамп і Венс не їдуть до України: у The Hill назвали три причини

Дональд Трамп і Джей Ді Венс / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс найближчим часом не планують їхати до України. І причина полягає не в тому, що вони бояться їхати туди, де триває війна.

Про це в авторській статті для The Hill пише професор політології в Університеті Рутгерса в Ньюарку, спеціаліст з питань України, Росії та СРСР Олександр Мотиль.

«Обидва безстрашні або принаймні роблять вигляд. Війна не може їх налякати. На боці президента Трампа навіть Бог, який нібито врятував його від замаху на убивство», — з сарказмом пише автор статті.

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Першою причиною автор називає дискомфорт. На його думку, життя в Мар-аль-Лаго чи Трамп-тауер може зіпсувати людину, і хоча Венс, можливо, зазнав труднощів в дитинстві, він залишив ті часи позаду, віддаючи перевагу спілкуванню з багатими та впливовими, а не з простими людьми.

«Навіщо подорожувати до країни, яка переживає невпинне бомбардування невинних українських чоловіків, жінок і дітей з боку друга Стіва Віткова Володимира Путіна? Хто б не віддав перевагу грі в гольф у Флориді?… Часи, коли генерали атакували ворога на передовій, минули. Набагато краще і безпечніше лаяти українців і лити крокодилячі сльози на російські „помилки“ — такі як обстріл центру Сум у Вербну неділю — не виходячи з Білого дому», — йдеться у статті.

Друга причина — нелюбов до України, до Зеленського, до українців.

«Зрештою, Україна не має „карт“ і, що ще гірше, була досить дурною, щоб розпочати війну через вторгнення Росії. Країна та її люди невдахи, а отже, не варті візиту великих лідерів Америки. Крім того, що американці могли б дізнатися, чого вони не знають краще? Як натякнув Венс, він знає про Україну все, що йому потрібно, саме тому, що в Україні не був, а все інше — лише пропаганда Києва. Тим часом Трамп — геній і знає все про все за визначенням», — знову із сарказмом зауважує автор.

На його думку, обидва діячі ненавидять Зеленського.

«Остаточне пояснення викликає тривогу. І Трамп, і Венс достатньо знають про християнство, щоб розуміти, що Десять заповідей — це не просто випадково зібраний список бажань Бога, а набір моральних наказів. І вони повинні знати, що одна із заповідей стосується вбивства. Незважаючи на те, що їхнє відчуття добра й зла майже вмирає, для них може бути достатньо життєво важливо зрозуміти, що, заграючи з військовим злочинцем, розпалювачем війни та геноцидом, вони фактично схвалюють його масове вбивство українців», — пише політолог.

Автор критикує нинішній підхід адміністрації Трампа, де Україну і РФ ставлять в один ряд.

«Віткофф не розуміє, що метою Росії є знищення України, а метою України є виживання? А Венс? Його заява, як і його бандитська поведінка 28 лютого, свідчить про те, що він вважає за краще вірити, що Україна „почала“ війну і тому заслуговує на те, що отримує», — йдеться у статті

Політолог вважає, що діють усі три чинники — дискомфорт, несмак і занепокоєння: Трамп і Венс віддають перевагу комфорту труднощам, не люблять Україну та відчувають певну провину за злочини, до яких вони підбурюють. На його думку, Трамп і Венс найближчим часом з’являться не в Києві, а в Москві.

Раніше Дональд Трамп заявив про ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня.