У Вашингтоні обікрали міністра внутрішньої безпеки США: що викрали

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. / © Associated Press

Реклама

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у неділю ввечері стала жертвою крадіжки в одному з ресторанів у центрі Вашингтона.

Цю інформацію міністр підтвердила в понеділок, відповідаючи на запитання щодо інциденту під час пасхального заходу в Білому домі, передає CNN.

Ноем зазначила, що ситуація ще не вирішена.

Реклама

За даними джерела в правоохоронних органах, Секретна служба, яка забезпечує охорону міністра, переглянула записи з камер відеоспостереження ресторану Capital Burger. На відео видно, як невідомий білий чоловік у медичній масці викрав її сумку та покинув заклад.

Зловмиснику вдалося втекти, забравши водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, службове посвідчення DHS, косметичку, чекові книжки без заповнених чеків та близько 3000 доларів готівкою.

Секретна служба розпочала розслідування з метою відстеження будь-якого можливого використання викрадених фінансових інструментів.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки повідомив, що міністр перебувала у місті з усією родиною, включаючи дітей та онуків, і використовувала особисті заощадження для оплати сімейних вечерь, розваг та великодніх подарунків.

Раніше повідомлялось, що чоловік, який вивчав науку про людину та культуру, несподівано натрапив на заборонену ділянку “Зони 51” у штаті Невада, США — і вижив, щоб розповісти про свій дикий досвід.