В Одесі сильна пожежа внаслідок атаки БпЛА: мер міста розкрив деталі

Мер Одеси повідомив про масштабну атаку БпЛА / © ТСН.ua

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В Одесі знову лунають вибухи внаслідок масованої атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) російських окупантів.

Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"В місті лунають вибухи! Триває масована атака ворожих БпЛА", – написав мер.

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Російські війська, ймовірно, використовують тактику масованої атаки з метою перевантаження української протиповітряної оборони.

Через загрозу Геннадій Труханов закликав усіх мешканців Одеси перебувати в безпечних місцях. Особливу увагу він звернув на жителів центральної частини міста та Пересипського району, попросивши їх бути максимально обережними.

Також мер Одеси закликав до обережності мешканців Київського та Хаджибейського районів.

“Прошу всіх жителів міста перебувати в безпечних місцях”, — наголосив Геннадій Труханов.