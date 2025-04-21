В Одессе сильный пожар в результате атаки БпЛА: мэр города раскрыл детали

Мэр Одессы сообщил о масштабной атаке БПЛА. / © ТСН.ua

Реклама

В Одессе снова раздаются взрывы в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) российских оккупантов.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака враждебных БПЛА", - написал мэр.

Реклама

Российские войска, вероятно, используют тактику массированной атаки с целью перегрузки украинской противовоздушной обороны.

В связи с угрозой Геннадий Труханов призвал всех жителей Одессы находиться в безопасных местах. Особое внимание он обратил на жителей центральной части города и в Пересыпском районе, попросив их быть максимально осторожными.

Также мэр Одессы призвал к осторожности жителей Киевского и Хаджибейского районов.

"Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах", – подчеркнул Геннадий Труханов.