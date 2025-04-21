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В Одессе сильный пожар в результате атаки БпЛА: мэр города раскрыл детали
В связи с угрозой Геннадий Труханов призвал всех жителей Одессы находиться в безопасных местах.
В Одессе снова раздаются взрывы в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) российских оккупантов.
Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
"В городе раздаются взрывы! Продолжается массированная атака враждебных БПЛА", - написал мэр.
Российские войска, вероятно, используют тактику массированной атаки с целью перегрузки украинской противовоздушной обороны.
В связи с угрозой Геннадий Труханов призвал всех жителей Одессы находиться в безопасных местах. Особое внимание он обратил на жителей центральной части города и в Пересыпском районе, попросив их быть максимально осторожными.
Также мэр Одессы призвал к осторожности жителей Киевского и Хаджибейского районов.
"Прошу всех жителей города находиться в безопасных местах", – подчеркнул Геннадий Труханов.