Почему Трамп и Венс не едут в Украину: в The Hill назвали три причины

Дональд Трамп и Джей Дивенс / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс в ближайшее время не планируют ехать в Украину. И причина не в том, что они боятся ехать туда, где идет война.

Об этом в авторской статье для The Hill пишет профессор политологии в Университете Рутгерса в Ньюарке, специалист по Украине, России и СССР Александр Мотыль.

«Оба бесстрашны или по крайней мере делают вид. Война не может испугать их. На стороне президента Трампа даже Бог, якобы спасший его от покушения на убийство», — с сарказмом пишет автор статьи.

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Первой причиной автор называет дискомфорт. По его мнению, жизнь в Мар-аль-Лаго или Трамп-тауэр может испортить человека, и хотя Венс, возможно, испытал трудности в детстве, он оставил те времена позади, предпочитая общение с богатыми и влиятельными, а не с простыми людьми.

«Зачем путешествовать в страну, которая переживает непрерывную бомбардировку невинных украинских мужчин, женщин и детей со стороны друга Стива Уиткоффа Владимира Путина? Кто бы не предпочел играть в гольф во Флориде?… Времена, когда генералы атаковали врага на передовой, прошли. Гораздо лучше и безопаснее ругать украинцев и лить крокодильи слезы на российские „ошибки“ — такие как обстрел центра Сум в Вербное воскресенье — не выходя из Белого дома», — говорится в статье.

Вторая причина — нелюбовь к Украине, к Зеленскому, к украинцам.

«В конце концов, у Украины нет „карт“ и, что еще хуже, была довольно глупой, чтобы начать войну из-за вторжения России. Страна и ее люди неудачники, а значит, недостойны визита великих лидеров Америки. Кроме того, что американцы могли бы узнать, чего они не знают лучше? Как намекнул Венс, он знает об Украине все, что ему нужно именно потому, что в Украине не был, а все остальное — только пропаганда Киева. Между тем, Трамп — гений и знает все обо всем по определению», — снова с сарказмом замечает автор.

По его мнению, оба деятеля ненавидят Зеленского.

«Окончательное объяснение вызывает тревогу. И Трамп, и Вэнс достаточно знают о христианстве, чтобы понимать, что Десять заповедей — это не просто случайно собранный список желаний Бога, а набор нравственных повелений. И они должны знать, что одна из заповедей касается убийства. Несмотря на то, что их ощущение добра и зла почти умирает, для них может быть достаточно жизненно важно понять, что заигрывая с военным преступником, разжигателем войны и геноцидом, они фактически одобряют его массовое убийство украинцев», — пишет политолог.

Автор критикует нынешний подход администрации Трампа, где Украину и РФ ставят в один ряд.

«Уиткофф не понимает, что целью России является уничтожение Украины, а целью Украины есть выживание? А Вэнс? Его заявление, как и его бандитское поведение 28 февраля, свидетельствует о том, что он предпочитает верить, что Украина „начала“ войну и поэтому заслуживает того, что получает», — говорится в статье

Политолог считает, что действуют все три фактора — дискомфорт, безвкусица и беспокойство: Трамп и Вэнс предпочитают комфорт трудностям, не любят Украину и испытывают определенную вину за преступления, к которым они подстрекают. По его мнению, Трамп и Вэнс в ближайшее время появятся не в Киеве, а в Москве.

Ранее Дональд Трамп заявил о вероятности того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе.