Трамп підтвердив поїздку на похорон Папи у Римі

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією планує особисто прибути до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який нещодавно пішов з життя.

Про це Трамп повідомив у власній соціальній мережі Truth Social.

"Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо цієї події", — написав він.

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Наразі дата похорону офіційно не оголошена.

Нагадаємо, у Ватикані кілька днів прощатимуться з Папою Римським Франциском. Він запровадив три цікаві зміни до свого похорону.