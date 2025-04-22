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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп підтвердив поїздку на похорон Папи у Римі

Президент США прибуде до Європи разом з дружиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією планує особисто прибути до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який нещодавно пішов з життя.

Про це Трамп повідомив у власній соціальній мережі Truth Social.

"Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо цієї події", — написав він.

Наразі дата похорону офіційно не оголошена.

Нагадаємо, у Ватикані кілька днів прощатимуться з Папою Римським Франциском. Він запровадив три цікаві зміни до свого похорону.

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