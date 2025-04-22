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Трамп підтвердив поїздку на похорон Папи у Римі
Президент США прибуде до Європи разом з дружиною.
Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією планує особисто прибути до Рима для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском, який нещодавно пішов з життя.
Про це Трамп повідомив у власній соціальній мережі Truth Social.
"Меланія і я поїдемо на похорон Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо цієї події", — написав він.
Наразі дата похорону офіційно не оголошена.
Нагадаємо, у Ватикані кілька днів прощатимуться з Папою Римським Франциском. Він запровадив три цікаві зміни до свого похорону.