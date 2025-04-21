Трамп планує відвідати похорон Папи Франциска / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп, ймовірно, вирушить до Ватикану наприкінці цього тижня, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Франциском.

Про це повідомили джерела The Post, знайомі з ситуацією.

За попередньою інформацією, похорон відбудеться протягом чотирьох-шести днів після смерті понтифіка, хоча точна дата ще не підтверджена.

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На великодньому прийомі в Білому домі Трамп не підтвердив свою участь у церемонії, зазначивши: «Я поки що не знаю. Нас зараз проінформують про це… Мені просто треба подивитися на якийсь час».

Водночас він висловив співчуття: «Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і особливо любила людей, яким доводилося нелегко, і це мене тішить».

Також Трамп повідомив, що дав вказівку приспустити прапори по всій країні на знак вшанування Папи Франциска, однак станом на 13:00 відповідне розпорядження ще не було оприлюднене.

Нагадаємо, у Ватикані кілька днів прощатимуться з Папою Римським Франциском. Він запровадив три цікаві зміни до свого похорону.