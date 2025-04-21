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Трамп планує поїздку на похорон Папи Франциска — ЗМІ
Папа Франциск помер рано вранці в понеділок, 21 квітня, у віці 88 років.
Президент Дональд Трамп, ймовірно, вирушить до Ватикану наприкінці цього тижня, щоб взяти участь у церемонії прощання з Папою Франциском.
Про це повідомили джерела The Post, знайомі з ситуацією.
За попередньою інформацією, похорон відбудеться протягом чотирьох-шести днів після смерті понтифіка, хоча точна дата ще не підтверджена.
На великодньому прийомі в Білому домі Трамп не підтвердив свою участь у церемонії, зазначивши: «Я поки що не знаю. Нас зараз проінформують про це… Мені просто треба подивитися на якийсь час».
Водночас він висловив співчуття: «Він був дуже хорошою людиною, яка любила світ, і особливо любила людей, яким доводилося нелегко, і це мене тішить».
Також Трамп повідомив, що дав вказівку приспустити прапори по всій країні на знак вшанування Папи Франциска, однак станом на 13:00 відповідне розпорядження ще не було оприлюднене.
Нагадаємо, у Ватикані кілька днів прощатимуться з Папою Римським Франциском. Він запровадив три цікаві зміни до свого похорону.