Трамп планирует поездку на похороны Папы Франциска — СМИ

Трамп планирует посетить похороны Папы Франциска / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп, вероятно, отправится в Ватикан в конце этой недели, чтобы принять участие в церемонии прощания с Папой Франциском.

Об этом сообщили источники The Post, знакомые с ситуацией.

По предварительной информации, похороны пройдут в течение четырех-шести дней после смерти, хотя точная дата еще не подтверждена.

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На пасхальном приеме в Белом доме Трамп не подтвердил свое участие в церемонии, отметив: «Я пока не знаю. Нас сейчас проинформируют об этом… Мне просто нужно посмотреть на время».

В то же время он выразил сожаление: «Он был очень хорошим человеком, который любил мир и особенно любил людей, которым приходилось нелегко, и это меня радует».

Также Трамп сообщил, что дал указание приспустить флаги по всей стране в знак уважения к Папе Франциску, однако по состоянию на 13:00 соответствующее распоряжение еще не было обнародовано.

Напомним, в Ватикане несколько дней будут прощаться с Папой Римским Франциском. Он ввел три интересных изменения в свои похороны.