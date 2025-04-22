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- Украина
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В Киевской области прогремели взрывы: работали силы ПВО
Власти призывают не снимать защитников и оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
В ночь на 22 апреля в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявила Киевская ОВА .
В регионе работают силы ПВО.
Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в районе Ирпеня, Бучи и Гостомеля.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.