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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киевской области прогремели взрывы: работали силы ПВО

Власти призывают не снимать защитников и оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 22 апреля в Киевской области было зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявила Киевская ОВА .

В регионе работают силы ПВО.

Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в районе Ирпеня, Бучи и Гостомеля.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

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