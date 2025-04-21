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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения

Враг снова прибег к традиционной технике.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 21 апреля 2025 года РФ вновь выпустила в воздушное пространство ударные беспилотники .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  1. БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина);

  2. БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный (Полтавщина);

  3. БПЛА с Луганской области на Харьковщину, курс - западный;

  4. БпЛА в северо-восточной части Запорожской области, курс – северо-западный (на Днепропетровщине).

"Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА!", - говорится в сообщении.

Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .

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