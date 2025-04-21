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- Украина
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Враг атаковал Украину беспилотниками: названа траектория движения
Враг снова прибег к традиционной технике.
В ночь на 21 апреля 2025 года РФ вновь выпустила в воздушное пространство ударные беспилотники .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
БпЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный (Киевщина);
БпЛА в Сумской области, курс - юго-западный (Полтавщина);
БПЛА с Луганской области на Харьковщину, курс - западный;
БпЛА в северо-восточной части Запорожской области, курс – северо-западный (на Днепропетровщине).
"Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА!", - говорится в сообщении.
Напомним, что пасхальное "перемирие" закончилось, а российский диктатор Владимир Путин не дал приказа для продолжения .