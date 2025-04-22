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На Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО
Влада закликає не знімати оборонців і залишатися в укриттях до завершення тривоги.
У ніч проти 22 квітня на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявила Київська ОВА.
У регіоні працюють сили ППО.
Моніторингові канали повідомили про вибухи у районі Ірпіня, Бучі та Гостомеля.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.