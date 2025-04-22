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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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4
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На Київщині пролунали вибухи: працювали сили ППО

Влада закликає не знімати оборонців і залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 22 квітня на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявила Київська ОВА.

У регіоні працюють сили ППО.

Моніторингові канали повідомили про вибухи у районі Ірпіня, Бучі та Гостомеля.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. 

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