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- Укрaїнa
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Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи
Ворог атакував низку областей.
У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.
Про деталі повідомили у Повітряних силах.
Також про звуки вибухів проінформували моніторингові канали:
Павлоград (Дніпропетровщина);
Чугуїв (Харківщина);
Миколаїв.
Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.