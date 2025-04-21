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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
653
Час на прочитання
1 хв

Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи

Ворог атакував низку областей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

Також про звуки вибухів проінформували моніторингові канали:

  • Павлоград (Дніпропетровщина);

  • Чугуїв (Харківщина);

  • Миколаїв.

Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.

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