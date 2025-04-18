В Одессе объявили повышенный уровень опасности: подробности

Туман

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Утро 18 апреля в Одессе началось с предупреждения об опасности. В городе и области объявили и уровень опасности из-за густого тумана.

Об этом сообщил Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

В последующие часы видимость в Одессе может упасть до 200-500 метров, что усложнит движение транспорта.

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Аналогичная ситуация ожидается и в Одесской области, особенно вдоль побережья, где туман снизит видимость до 500-1000 метров. Синоптики советует водителям соблюдать осторожность и соблюдать скоростной режим.

Днем в Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в области достигнет +15 °… +23 °, а в самой Одессе — +15 °… +17 °.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на сегодня.