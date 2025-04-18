Пропагандист Соловьев призвал "долбануть по Берлину" и пригрозил США

Российский пропагандист Владимир Соловьев / © скриншот с видео

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Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» призвал «вместе долбнуть по Берлину», а также заявил, что «Техас будет свободным».

Об этом свидетельствует фрагмент программы, опубликованный в телеграм-каналах.

В эфире погроммы Соловьева один из гостей выступал со следующими словами: «Возможно, Трампа и Госдеп не оставляет идея привлечь Россию к тому, что заняться сдерживанием Китая, и поэтому нам предложили…»

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В этот момент спикера прервал ведущий-пропагандист, внезапно заявивший: «А, может, вместе долбануть по Берлину? Ну, а что? Уже дорожка протоптана, все хорошо».

Гость согласился с Соловьевым, сказав, что это «будет его второй пункт.»

Спикер также заявил, что представитель президента США Стив Уиткофф предложил России вещи, «которые американцы нам никогда так четко не называли».

«Он предложил пять регионов (Украины — ред.), очевидно, признание их реально перешедшими к России. Он упомянул о снятии санкций в каких-то международных структурах. Но ведь беда в том, что Уиткофф предлагает либо то, что нам уже принадлежит, либо то, что нам не очень нужно», — сказал гость программы.

Комментируя эти слова, Соловьев прибег к угрозам в адрес США.

«Мало того, нам не нужно его согласие. От слова совсем. А вот Техас будет свободным», — сказал пропагандист.

Заметим, что на фоне таких не настроенных на мир заявлений российских пропагандистов, как и не настроенного на это самого Кремля, в Белом доме заявили, что Трамп верит – президент РФ Владимир Путин хочет закончить войну в Украине.