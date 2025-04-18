Пропагандист Соловйов закликав "довбанути по Берліну" та пригрозив США

Російський пропагандист Володимир Соловйов / © скриншот з відео

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Російський пропагандист Володимир Соловйов у ефірі програми на телеканалі «Россия 1» закликав «разом довбанути по Берліну», а також заявив, що «Техас буде вільним».

Про це свідчить уривок програми, опублікований у телеграм-каналах.

У ефірі програми Соловйова один із гостей виступав із такими словами: «Можливо, Трампа і Держдеп не залишає ідея залучити Росію до того, що зайнятися стримуванням Китаю, і тому нам запропонували…»

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У цей момент спікера перервав ведучий-пропагандист, який раптово заявив: «А, може, разом довбанути по Берліну? Ну а що? Вже доріжка протоптана, все добре».

Гість погодився із Соловйовим, сказавши, що це буде «його другий пункт».

Спікер також заявив, що представник президента США Стів Віткофф запропонував Росії речі, «які американці нам ніколи так чітко не називали».

«Він запропонував п’ять регіонів (України — ред.), очевидно, визнання їх такими, що реально перейшли до Росії. Він згадав зняття санкцій у якихось міжнародних структурах. Але ж біда в тім, що Віткофф пропонує або те, що нам уже належить, або те, що нам не дуже треба», — висловився гість програми.

Коментуючи ці слова, Соловйов вдався до погроз на адресу США.

«Мало того, нам не треба його згоди. Від слова зовсім. А от Техас буде вільним«, — сказав пропагандист.

Зауважимо, що на тлі таких не налаштованих на мир заяв російських пропагандистів, як і не налаштованого на це самого Кремля, у Білому домі заявили — Трамп вірить, що президент РФ Володимир Путін хоче закінчити війну в Україні.