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В Ватикане представили духовное завещание Папы Римского
Папа Римский Франциск в своем духовном завещании выразил последнюю волю — быть похороненным скромно, в земле, без пышных украшений.
В Сети в ночь на 25 апреля 2025 года опубликовано духовное завещание Папы Римского Франциска , которое датируется 29 июня 2022 года, в котором указывается его погребение в базилике Святой Марии Великой.
Об этом сообщил сайт Ватикана .
"Испытывая приближение сумерек моей земной жизни и с твердой надеждой на вечную жизнь, я хочу изложить свои последние пожелания исключительно относительно места моего погребения", — говорится в сообщении.
"Я прошу подготовить мою гробницу в погребальной нише в боковом проходе между часовней Павла (часовней Salus Populi Romani) и часовней Сфорца", — добавил в завещании Папа Римский.
Могила должна быть в земле; простая, без особого орнамента, с только надписью: Franciscus (Франциск — ред.)
Расходы на подготовку погребения будут возмещены суммой, предоставленной благотворителем, которую я договорился о передаче в папскую базилику Святой Марии Великой. Я дал необходимые указания на это кардиналу Роландасу Макрикасу, чрезвычайному комиссару Либерийской базилики.
"Пусть Господь дарит достойную награду всем любящим меня и продолжающим молиться за меня. Страдания, обозначившие последнюю часть моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и за братство между народами", — резюмировал Папа Римский Франциск.
Напомним, что Папа скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35.