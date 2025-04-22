Кардинал-українець долучиться до обрання нового Папи Римського

Конклав / © Фото EPA/UPG

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Як кардинал, що молодше 80 років, священник українського походження буде одним із небагатьох католицьких лідерів, які зберуться у Ватикані на папський конклав.

Про це пише The Guardian.

45-річний український єпископ Мельбурна, який буде одним із найвищих католицьких чиновників світу, які голосуватимуть за обрання наступного Папи, каже, що він переповнений сумом через смерть Папи Франциска.

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Микола Бичок, найвищий католицький чиновник Австралії після того, як наприкінці минулого року Франциск зробив його кардиналом, зараз прямує на Близький Схід для паломництва, але поїде до Риму на похорон, а потім на папський конклав.

У заяві кардинал Бичок віддав належне Франциску як “Папі для маргіналізованих і тих, хто на периферії”.

"Він був людиною простого благочестя, який прагнув наблизити церкву до людей. Він вільно віддавав свої дари та мав унікальний особистий підхід до всіх, кого зустрічав. Папа Франциск був Папою миру. У світі, спустошеному війною, він закликав до миру та справедливості. Я вдячний за часті заклики покійного Святішого Отця до справедливого миру в Україні та за зусилля Святого Престолу, які він спостерігав, відомі й таємні, які певним чином допомогли принести полегшення ув'язненим і тим, хто страждає", — заявив він.

Бичок є наймолодшим кардиналом католицької церкви та першим австралійцем, який став кардиналом після Джорджа Пелла. Він також лише восьмий кардинал з Австралії.

Він стане одним із приблизно 135 кардиналів з усього світу, які мають право взяти участь у конклаві.

“Я також прошу ваших молитов за кардиналів-виборців, які збиратимуться на Конклаві, щоб Святий Дух просвітив наші серця та розум, щоб ми могли обрати гідного кандидата 267-м єпископом Риму та наступником святого Петра”, – сказав Бичок.

Бичок народився в українському місті Тернопіль і пішов у монастир після закінчення середньої школи, а потім був висвячений на священника у Львові.

Він служив священником у кількох країнах, у тому числі в Польщі та США, перш ніж у січні 2020 року переїхав до Мельбурна, щоб служити в Єпархії Святих Петра і Павла в Мельбурні, українській греко-католицькій церкві.

“Він відчув покликання слідувати за Христом у віці 15 років, коли був у 9-му класі”, — йдеться у його біографії.

Як кардинал віком до 80 років, Бичок буде одним із небагатьох католицьких лідерів, які найближчими тижнями зберуться у Ватикані, щоб проголосувати на папському конклаві, щоб обрати наступного Папу.

Папа Римський Франциск призначив Бичка кардиналом замість інших відомих католицьких лідерів Австралії, таких як архієпископ Сіднея Ентоні Фішер і його колега з Мельбурна Пітер Коменсолі.

На церемонії у Ватикані в грудні, коли він став кардиналом, Бичок сказав, що Франциск говорив з ним українською, коли казав йому “Слава Ісусу Христу”.

“Для мене це був чудовий момент підтримки”, — сказав Бичок.

Його встановлення кардиналом святкували католики як в Австралії, так і в Україні.

Бичок розповів про тяжке становище його рідної України після вторгнення Росії у 2022 році.

“Це справді геноцид нашого народу, тому що Росія перебуває у режимі війни, з армією, з солдатами, і вони вбивають наших людей”, — сказав він.

У великодньому листі, надісланому парафіянинам минулого тижня, Бичок закликав католиків, які опинилися “у світі, який часто відчуває себе приголомшеним невизначеністю, стражданням і розділенням”, шукати розради в Бога.

Він закликав, щоб цей Великдень приніс “новий початок”.