Похорон Папи Римського: хто зі світових лідерів приїде попрощатися

Віруючі віддають шану покійному Папі Франциску / © Associated Press

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На похороні Папи Римського Франциска очікується присутність 50 президентів та 10 монархів.

Про це повідомляють ВВС і Sky News.

«На даний момент підтверджено участь 130 делегацій на похороні папи Франциска у суботу вранці, з них близько 50 глав держав та 10 правлячих монархів», — повідомили у відділі протоколу Державного секретаріату Ватикану.

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Відомо, що на церемонії будуть присутні президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав’єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші лідери.

Тим часом у Римі та Ватикані перед приїздом світових лідерів посилено заходи безпеки — над італійською столицею запроваджено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель, що ведуть до площі Святого Петра, розмістилися підрозділи снайперів.

«Ми перебуваємо в стані підвищеної бойової готовності. Наступні кілька днів будуть дуже складними», — сказав один із військовослужбовців Швейцарської гвардії, яка відповідає за безпеку у Ватикані.

Нагадаємо, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск, який очолював Католицьку церкву від 2013 року.

Відомо, що похорон Папи Римського відбудеться в суботу, 26 квітня. Церемонія пройде у базиліці Санта-Марія-Маджоре.