Перстень Папи Франциска, який коштує понад 500 тисяч доларів, буде знищено: навіщо це роблять

У Ватикані підготувалися до знищення персня Папи Франциска — символу його понтифікату / © Associated Press

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У Ватикані буде знищено знаменитий «перстень рибалки», який належав Папі Римському Франциску. За традицією Римо-католицької церкви, це символ влади понтифіка, який після його смерті має бути зруйнований.

Про це пише видання UNILAD.

Перстень буде знищено камерленгом Святої Римської Церкви, кардиналом Кевіном Фарреллом, за допомогою спеціального молотка. Це відбудеться після офіційного підтвердження смерті Папи у присутності колегії кардиналів — ще до початку конклаву з виборів нового понтифіка.

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Золоту печатку, що символізує владу Папи, оцінюють у понад 500 тисяч доларів. Франциск носив її на правій руці протягом усіх років понтифікату. Перстень використовувався як печатка на папських буллах (документах), а нині — виконував переважно церемоніальну функцію.

«Перстень рибалки» дарують новообраному Папі під час вступу на престол. Його знищення — частина багатовікової традиції, що має на меті запобігти можливому неправомірному використанню печатки після смерті понтифіка.

Цей символізм також знаменує завершення одного понтифікату та початок процесу обрання наступника. Зазвичай конклав триває від 15 до 20 днів.

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Нагадаємо, Папа Римський помер 21 квітня вранці о 7:35, унаслідок мозкового інсульту, коми та незворотного серцево-судинного колапсу.