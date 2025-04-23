Перстень Папы Франциска, который стоит более 500 тысяч долларов, будет уничтожен: зачем это делают

В Ватикане подготовились к уничтожению перстня Папы Франциска – символа его понтификата / © Associated Press

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В Ватикане будет уничтожен знаменитый «кольцо рыбака», принадлежавший Папе Римскому Франциску. По традиции Римско-католической церкви это символ власти понтифика, который после его смерти должен быть разрушен.

Об этом пишет издание UNILAD.

Кольцо будет уничтожено камерленгом Святой Римской Церкви, кардиналом Кевином Фарреллом, с помощью специального молотка. Это произойдет после официального подтверждения смерти Папы в присутствии коллегии кардиналов еще до начала конклава по выборам нового понтифика.

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Золотую печать, символизирующую власти Папы, оценивают более чем в 500 тысяч долларов. Франциск носил ее на правой руке все годы понтификата. Кольцо использовалось как печать на папских буллах (документах), а ныне выполнял преимущественно церемониальную функцию.

«Кольцо рыбака» дарят новоизбранному Папе при вступлении на престол. Его уничтожение — часть многовековой традиции, направленной на предотвращение возможного неправомерного использования печати после смерти понтифика.

Этот символизм также означает завершение одного понтификата и начало процесса избрания преемника. Обычно конклав длится от 15 до 20 дней.

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Напомним, Папа Римский умер 21 апреля утром в 7:35, вследствие мозгового инсульта, комы и необратимого сердечно-сосудистого коллапса.