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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 23 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Рыбы

Рыбы / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 23 апреля?

День ссор и конфликтов, которые — порой без всякого повода — могут возникать на каждом шагу. Лучший способ избежать их — свести общение с окружающими людьми до минимального уровня. Преимущественно это касается малознакомых — или вовсе незнакомых — людей, но осторожными нужно быть и с близкими, особенно если их настроение оставляет желать лучшего — трудно предсказать, как они отреагирую на самые безобидные слова и действия. Также очень важно сдерживать собственные эмоции — их негатив вряд ли поможет выстроить правильные отношения с теми, кто находится рядом.

Рыбы

Рыбам все их свободное — а в некоторых случаях и несвободное — время звезды рекомендуют посвятить занятию, которое доставляет им позитивные эмоции. Если оно к тому же связано с творчеством, то им удастся е только поднять себе «упавшее» настроение, но и создать нечто уникальное, что будет представлять не только художественный, но и материальный интерес. Возможно, производство таких изделий можно будет поставить на поток и со временем неплохо на этом заработать.

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Дата публикации
Количество просмотров
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