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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
113
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Магнітна буря 26 квітня: яка буде її активність

Магнітні бурі послабшали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У суботу, 26 квітня, значно послабилася активність Сонця. Фахівці фіксують магнітну бурю зеленого рівня.

Про це повідомляє meteoagent.

Попередньо, сьогодні очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень). Це відповідає слабким магнітним бурям. Напередодні також сонячна активність була низькою - з К-індексом 3.

Магнітна буря 26 квітня.

Магнітна буря 26 квітня.

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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