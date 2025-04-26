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Магнітна буря 26 квітня: яка буде її активність
Магнітні бурі послабшали.
У суботу, 26 квітня, значно послабилася активність Сонця. Фахівці фіксують магнітну бурю зеленого рівня.
Про це повідомляє meteoagent.
Попередньо, сьогодні очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень). Це відповідає слабким магнітним бурям. Напередодні також сонячна активність була низькою - з К-індексом 3.
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.