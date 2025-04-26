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Магнитная буря 26 апреля: какая будет ее активность
Магнитные бури ослабли.
В субботу, 26 апреля, значительно ослабла активность Солнца. Специалисты фиксируют магнитную бурю зеленый уровень.
Об этом сообщает meteoagent.
Предварительно сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень). Это соответствует слабым магнитным бурям. Накануне также солнечная активность была низкой – с К-индексом 3.
Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.