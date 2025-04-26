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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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113
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Магнитная буря 26 апреля: какая будет ее активность

Магнитные бури ослабли.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В субботу, 26 апреля, значительно ослабла активность Солнца. Специалисты фиксируют магнитную бурю зеленый уровень.

Об этом сообщает meteoagent.

Предварительно сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень). Это соответствует слабым магнитным бурям. Накануне также солнечная активность была низкой – с К-индексом 3.

Магнитная буря 26 апреля.

Магнитная буря 26 апреля.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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Дата публикации
Количество просмотров
113
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