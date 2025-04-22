Боротьба за Ватикан: букмекери назвали фаворитів

© ТСН

Реклама

У Ватикані ймовірні претенденти на Папський престол уже викликають жвавий інтерес серед аналітиків і букмекерів.

За даними платформи Polymarket, найбільші шанси очолити Ватикан мають П’єтро Паролін з Італії та Луїс Антоніо Гокім Тагле з Філіппін.

70-річного Пароліна, який з 2013 року виконує обов’язки державного секретаря Ватикану, наразі найвищий прогнозований рейтинг — 35%. Його називають ключовим архітектором дипломатії Святого престолу, що робить його одним із найвагоміших кандидатів на посаду наступного Папи.

Реклама

Слідом за ним у списку йде 67-річний Тагле — харизматичний кардинал із Азії, який, за оцінками аналітиків, має 23% шансів. Його бачать уособленням прогресивного підходу в Католицькій церкві, що приваблює прихильників оновлення та відкритості.

Хоча дата майбутнього конклаву поки не визначена, прогнози щодо ймовірних наступників Папи Франциска вже активізувались, і ставки лише зростають.

На похоронах Папи Франциска, які відбудуться в суботу, 26 квітня 2025 року, в 10:00 на площі Святого Петра у Ватикані, очікується присутність численних світових лідерів та офіційних делегацій.​

Очікувані учасники за країнами

На похоронах Папи Франциска, які відбудуться в суботу, 26 квітня 2025 року, на площі Святого Петра у Ватикані, очікується присутність численних світових лідерів та офіційних делегацій.

США

Дональд Трамп, президент США

Меланія Трамп, колишня перша леді

Україна

Володимир Зеленський, президент України

Франція

Еммануель Макрон, президент Франції

Німеччина

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини

Олаф Шольц, канцлер Німеччини

Італія

Серджо Маттарелла, президент Італії

Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Італії

Бразилія

Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії

Австралія

Сем Мостін, генерал-губернатор Австралії

Бельгія

Король Філіп та королева Матильда Бельгії

Іспанія

Король Філіп VI та королева Летиція Іспанії

Португалія

Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалії

Луїш Монтеґру, прем’єр-міністр Португалії

Литва

Гітанас Науседа, президент Литви

Латвія

Едгарс Рінкевічс, президент Латвії

Румунія

Іліє Болоян, виконуючий обов’язки президента Румунії

Велика Британія

Уільям, принц Уельський

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії

Швейцарія

Карін Келлер-Суттер, президент Швейцарії

Міжнародні організації

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії

Шарль Мішель, президент Європейської ради

Роберта Мецола, президент Європейського парламенту

Володимир Путін, президент Росії (не братиме участі через міжнародні санкції та ордер на арешт)

Цей перелік є попереднім і може бути доповнений або змінений залежно від розвитку подій та офіційних запрошень.

Нагадаємо, Папа Римській помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта 21 квітня вранці о 7:35. ​Похорон Папи Франциска відбудеться в суботу, 26 квітня 2025 року, о 10:00 за місцевим часом на площі Святого Петра у Ватикані.