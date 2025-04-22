Борьба за Ватикан: букмекеры назвали фаворитов

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В Ватикане вероятные претенденты на Папский престол уже вызывают оживленный интерес среди аналитиков и букмекеров.

По данным платформы Polymarket, наибольшие шансы возглавить Ватикан имеют Пьетро Паролин из Италии и Луис Антонио Гоким Тагле с Филиппин.

У 70-летнего Паролина, с 2013 года исполняющего обязанности государственного секретаря Ватикана, сейчас самый высокий прогнозируемый рейтинг — 35%. Его называют ключевым архитектором дипломатии Святого престола, что делает его одним из самых значительных кандидатов на должность следующего Папы.

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Следом за ним в списке следует 67-летний Тагле — харизматичный кардинал из Азии, имеющий, по оценкам аналитиков, 23% шансов. Его видят олицетворением прогрессивного подхода в Католической церкви, что привлекает приверженцев обновления и открытости.

Хотя дата будущего конклава пока не определена, прогнозы по поводу вероятных преемников Папы Франциска уже активизировались и ставки только растут.

На похоронах Папы Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане, ожидается присутствие многочисленных мировых лидеров и официальных делегаций.

Ожидаемые участники по странам

США

Дональд Трамп, президент США

Мелания Трамп, первая леди

Украина

Владимир Зеленский, президент Украины

Франция

Эммануэль Макрон, президент Франции

Германия

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии

Олаф Шольц, канцлер Германии

Италия

Серджо Маттарелла, президент Италии

Джорджа Мэлони, премьер-министр Италии

Бразилия

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии

Австралия

Саманта Мостин, генерал-губернатор Австралии

Бельгия

Король Филипп и королева Матильда

Испания

Король Филипп VI и королева Летиция

Португалия

Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалии

Луиш Монтегро, премьер-министр Португалии

Литва

Гитанас Науседа, президент Литвы

Латвия

Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии

Румыния

Илие Болоян, исполняющий обязанности президента Румынии

Великобритания

Уильям, принц Уэльский

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании

Швейцария

Карин Келлер-Зуттер, президент Швейцарии

Международные организации

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Шарль Мишель, президент Европейского совета

Роберта Метсола, глава Европейского парламента

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать из-за международных санкций и ордера на арест.

Этот список является предварительным и может быть дополнен или изменен в зависимости от развития событий и официальных приглашений.

Напомним, Папа Римский скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта 21 апреля утром в 7:35. Похорона Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане.