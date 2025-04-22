- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1306
- Время на прочтение
- 2 мин
Борьба за Ватикан: букмекеры назвали фаворитов
Пока еще ничего неизвестно.
В Ватикане вероятные претенденты на Папский престол уже вызывают оживленный интерес среди аналитиков и букмекеров.
По данным платформы Polymarket, наибольшие шансы возглавить Ватикан имеют Пьетро Паролин из Италии и Луис Антонио Гоким Тагле с Филиппин.
У 70-летнего Паролина, с 2013 года исполняющего обязанности государственного секретаря Ватикана, сейчас самый высокий прогнозируемый рейтинг — 35%. Его называют ключевым архитектором дипломатии Святого престола, что делает его одним из самых значительных кандидатов на должность следующего Папы.
Следом за ним в списке следует 67-летний Тагле — харизматичный кардинал из Азии, имеющий, по оценкам аналитиков, 23% шансов. Его видят олицетворением прогрессивного подхода в Католической церкви, что привлекает приверженцев обновления и открытости.
Хотя дата будущего конклава пока не определена, прогнозы по поводу вероятных преемников Папы Франциска уже активизировались и ставки только растут.
На похоронах Папы Франциска, которые состоятся в субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 на площади Святого Петра в Ватикане, ожидается присутствие многочисленных мировых лидеров и официальных делегаций.
Ожидаемые участники по странам
США
Дональд Трамп, президент США
Мелания Трамп, первая леди
Украина
Владимир Зеленский, президент Украины
Франция
Эммануэль Макрон, президент Франции
Германия
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии
Олаф Шольц, канцлер Германии
Италия
Серджо Маттарелла, президент Италии
Джорджа Мэлони, премьер-министр Италии
Бразилия
Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии
Австралия
Саманта Мостин, генерал-губернатор Австралии
Бельгия
Король Филипп и королева Матильда
Испания
Король Филипп VI и королева Летиция
Португалия
Марселу Ребелу де Соуза, президент Португалии
Луиш Монтегро, премьер-министр Португалии
Литва
Гитанас Науседа, президент Литвы
Латвия
Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии
Румыния
Илие Болоян, исполняющий обязанности президента Румынии
Великобритания
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании
Швейцария
Карин Келлер-Зуттер, президент Швейцарии
Международные организации
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Шарль Мишель, президент Европейского совета
Роберта Метсола, глава Европейского парламента
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать из-за международных санкций и ордера на арест.
Этот список является предварительным и может быть дополнен или изменен в зависимости от развития событий и официальных приглашений.
Напомним, Папа Римский скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта 21 апреля утром в 7:35. Похорона Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля 2025 года, в 10:00 по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане.