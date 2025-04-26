- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Президент США посеред ночі прибув до Європи (відео)
Він має намір відвідати похорон Папи Римського Франциска.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з дружиною Меланією щойно прилетіли до Рима.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
В суботу, 26 квітня, вони візьмуть участь у церемонії поховання Папи Римського Франциска.
Деталі дивіться в сюжеті ТСН.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп несподівано звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тривалому зволіканні з підписанням угоди щодо рідкісноземельних металів.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.