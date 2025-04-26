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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Президент США посеред ночі прибув до Європи (відео)

Він має намір відвідати похорон Папи Римського Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп у Римі

Дональд Трамп у Римі / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом з дружиною Меланією щойно прилетіли до Рима.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

В суботу, 26 квітня, вони візьмуть участь у церемонії поховання Папи Римського Франциска.

Деталі дивіться в сюжеті ТСН.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп несподівано звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тривалому зволіканні з підписанням угоди щодо рідкісноземельних металів.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.

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