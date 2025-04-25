Трамп вимагає від Зеленського негайно підписати важливий документ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп несподівано звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тривалому зволіканні з підписанням угоди щодо рідкісноземельних металів.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди про рідкісноземельні елементи зі Сполученими Штатами», — стверджує Трамп.

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За словами американського президента, запізнення з підписанням документа становить щонайменше три тижні.

«Сподіваюся, він буде підписаний НЕГАЙНО», — написав Трамп.

Водночас американський президент стверджує, що «робота над спільною мирною угодою між Росією та Україною йде гладко».

«УСПІХ, схоже, попереду», — запевнив президент США.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів щодо корисних копалин. За його словами, всі пункти «мінеральної угоди», які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Київ і Вашингтон досягли прогресу в угоді про корисні копалини, але цього тижня її не підпишуть.