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Трамп вимагає від Зеленського негайно підписати важливий документ
За словами американського президента, запізнення з підписанням документа становить щонайменше три тижні.
Президент США Дональд Трамп несподівано звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тривалому зволіканні з підписанням угоди щодо рідкісноземельних металів.
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
«Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди про рідкісноземельні елементи зі Сполученими Штатами», — стверджує Трамп.
За словами американського президента, запізнення з підписанням документа становить щонайменше три тижні.
«Сподіваюся, він буде підписаний НЕГАЙНО», — написав Трамп.
Водночас американський президент стверджує, що «робота над спільною мирною угодою між Росією та Україною йде гладко».
«УСПІХ, схоже, попереду», — запевнив президент США.
Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг переговорів щодо корисних копалин. За його словами, всі пункти «мінеральної угоди», які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Київ і Вашингтон досягли прогресу в угоді про корисні копалини, але цього тижня її не підпишуть.