Під Москвою підірвали російського генерала Москалика: усі подробиці

Ярослав Москалик / © російські телеграм-канали

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У підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто, внаслідок чого загинув один із ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик.

Чиновник Міноборони РФ відповідав планування стратегічних операцій російських військ на території України.

Наразі відомо, що відповідальність за вибух ніхто не взяв, а в Росії натякають на український слід, звинувачуючи Київ у «терористичній атаці».

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Детальніше читайте — у матеріалі ТСН.ua.

У РФ підірвали генерала

У Балашисі в Московській області 25 квітня близько 10:40 вибухнуло авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії із 59-річним Ярославом Москаликом.

Як повідомляють росЗМІ, російський військовий загинув від вибуху припаркованого біля будинку авто марки Volkswagen Golf. Вибухом Москалика відкинуло на кілька метрів.

Дата публікації 12:40, 25.04.25 Відео з місця вибуху авто з Ярославом Москаликом

Спочатку у прогандиських-телеграм каналах ширилася інформація, що у машині вибухнула газова установка, згодом — про те, що вибух стався внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою. СВП був начинений елементами ураження діаметром близько 6 мм.

Також фігурує інформація про те, що вибухівка складалася з ВОГів — пострілів для підствольних гранатометів. В дію її привели дистанційно, коли Москалих проходив повз.

Місце вибуху / © російські телеграм-канали

Місце вибуху / © російські телеграм-канали

Ким був Ярослав Москалик

Ярослав Москалика мав звання генерал-лейтенанта. Інформації про нього у відкритому доступі є небагато.

Москалик обіймав посаду заступника керівника Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ, яке відповідає за бойову готовність, кадрове планування та координацію військ. Це управління відіграє ключову роль у забезпеченні обороноздатності країни.

В період з 2000 до 2012 року він працював у центральному апараті Міноборони Росії на Північному Кавказі

У 2021 році за указом російського диктатора Володимира Путіна Москалику присвоїли звання генерал-лейтенанта, тоді ж він став заступником начальника Головного оперативного управління.

Z-пабліки називають його одним з найкваліфікованіших офіцерів, але через вимогливість він не завжди мав популярність.

Москалик брав участь у переговорах у «нормандському форматі» (у 2015 році) та контролював постачання сирійської руди (2018), а також виступав на міжнародних конференціях з теми війни в Сирії.

Український слід

Російські медіа повідомляють, що останнім власником підірваної автівки був уродженець українського міста Суми Ігнат Кузін. Місцем його постійного проживання з 2015 році значиться Карачаєво-Черкесія (РФ).

Окрім того, Volkswagen Golf перепродавали з кінця січня 2025 року тричі. Попередня власниця машини, у січні продала автомобіль 2000 року випуску громадянинові Азербайджану. Згодом, той перепродав його 26 чоловіку, який через тиждень продав її 40-річному Ігнату Кузіну.

Російські правоохоронці припускають, що в авто була камера спостереження, котра слідкувала за рухом жертви, також слідчі не виключають ймовірності, що виконавець вибуху міг спостерігати за усім з балкона сусіднього будинку.

Про те, що за загиблим могли стежити кілька місяців до того, повідомляє телеграм-канал Shot.

За попередніми висновками експертів відомо, що вибухівку заклали в районі задніх лівих дверей. Також відомо, що авто, яке вибухнуло вранці 25 квітня, підігнали до будинку на бульварі Нестерова кілька днів тому.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження. Там додали, що слідчо-оперативна група у складі судмедекспертів та правоохоронців ще оглядає місце події.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова назвала Ярослава Москалика терористичною атакою. Та заявила, що до вбивства можуть бути причетні українські спецслужби.

«Якщо розслідування підтвердить український слід у вбивстві Москалика, це знову продемонструє варварську сутність Києва», — цинічно заявила Захарова.

Схожий почерк

Аналітики Defense Express зауважують, що операція з ліквідації російського офіцера виглядає дуже схожою на ліквідацію 17 грудня 2024 року генерала Ігоря Кирилова, очільника військ РХБЗ. Кирилов був убитий внаслідок вибуху керованої бомби, яка була закладена в електросамокат, який стояв під під’їздом військового.

Раніше ми повідомляли, що у Брянську вибухнуло авто провідного російського конструктора РЕБів Євгена Ритікова.

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