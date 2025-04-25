ООН скорочує допомогу переселенцям в Україні: що відомо

Допомога українцям від ООН скоротять через брак фінансування / © Getty Images

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Агентство ООН у справах біженців у п'ятницю, 25 квітня, повідомило, що змушене скоротити підтримку внутрішніх переселенців (ВПО) в Україні. Закриття кількох програм пояснили призупиненням допомоги США та скороченням донорських відрахувань.

Про це пише Reuters.

"Деякі програми, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки та фінансування США, призупинені", - повідомила представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

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В агентстві уточнили, що скорочення торкнеться програм психологічної та соціальної підтримки, закупівлі матеріалів для будівництва тимчасового житла для ВПО та грошових виплат переселенцям.

Зазначається, що торік частка допомоги США у бюджеті УВКБ ООН складала 40%. Втрата такого фінансування стала сильним ударом по діяльності організації. Крім того, інші західні донори також скоротили відрахування, бо зараз у пріоритеті витрати на оборону.

В результаті, запит УВКБ ООН про виділення 3,32 млрд доларів на підтримку 8,2 млн осіб в Україні було профінансовано лише на 25%.

"Нам довелося скоротити кількість людей, яким ми віддаємо пріоритет", - сказала Біллінг.

Агентство у справах біженців закликає донорів збільшити фінансування, оскільки потік біженців із прифронтових територій не зменшується. За даними агентства, з серпня минулого року до березня з прифронтових районів було евакуйовано або переміщено понад 200 000 осіб.

Нагадаємо, у січні США призупинили майже всі програми міжнародної допомоги, у тому числі й Україні. Винятки були зроблені лише для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту.