Зеленський сказав, що отримали США в обмін на військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський в програмі The Ben Shapiro Show зауважив, що коли США допомагали Україні, це також було корисно для зміцнення американської армії та її боєготовності.

Про це пише New York Post.

Зеленський підрахував, що Україна отримала від США зброї та іншої допомоги у сфері безпеки на суму близько 105 мільярдів доларів. Український лідер підкреслив, що ця допомога підлягає перевіркам з боку США для забезпечення її належного розподілу, і заявив, що Україна також проводить власні аудити.

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«У мене є власний внутрішній аудит, і моя країна чітко документує, скільки допомоги було надано. На самому початку війни ми бачили, що Росія намагалася підірвати підтримку та допомогу, що надходила зі Сполучених Штатів. І вони хотіли підірвати це через фейкові новини та інші інструменти. Ось чому ми одного разу сказали: ми відкриті, надсилайте інспекторів», — розповів Зеленський.

Він також наголосив, що немає жодних доказів того, що будь-яка американська зброя, надіслана до України, опинилася «десь за кордоном», як припускали деякі критики. Водночас допомога Україні була корисною і для боєготовності американських військових. Крім того, Україна ділиться з Америкою всім набутим досвідом про ведення війни та розробку зброї.

«Сполучені Штати отримали повну та відкриту інформацію про дрони. Це нова зброя, якої не було в США до війни. Зараз Сполучені Штати мають весь цей досвід, всі ці розробки», — пояснив Зеленський.

За його словами за три роки війни Пентагон збільшив виробництво критичних боєприпасів, яких виявилось недостатньо, коли встало питання надання військової допомоги Україні. Водночас американські експерти з оборони засвоїли уроки ведення бойових дій на «гіперпрозорому» сучасному полі бою.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що хотів би, щоб Трамп усвідомив, що Росія є агресором, і перестав говорити, що Україна розв’язала цю війну. Він також висловив сподівання на «більш плідні зустрічі з президентом Трампом».