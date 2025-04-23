Чи зможе Україна воювати без допомоги США: британський експерт про долю фронту

Чи зможе Україна боротися без США / © ТСН.ua

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Британський військовий експерт Майкл Кларк розповів, що чекає на Україну, якщо Київ відмовляється віддати Крим і продовжить воювати без допомоги США, лише з Європою.

Про найбільш ймовірний сценарій війни в наступні місяці та роки Кларк розповів для Sky News.

За його словами, Україна може продовжувати боротьбу, оскільки вона «не маленька держава», але є два ключових питання, від яких залежить її успіх:

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Чи зможе Україна рухатися далі на фронті, якщо США відкликають свою розвідку?

Що буде, якщо США вимикають Starlink?

Кларк каже, що відповідь на перше запитання: «так, але не дуже».

Однак, якщо США відмовиться від Starlink, інтернет-сервісу, який постачає Ілон Маск і який з’єднує велику частину лінії фронту України, то Україна «безсумнівно втратить територію, тому що європейці не зможуть це компенсувати».

Раніше експосол в США назвав реалістичний та оптимістичний сценарії, як закінчиться війна в Україні.