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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1083
Время на прочтение
1 мин

Сможет ли Украина воевать без помощи США: британский эксперт о судьбе фронта

Британский эксперт рассказал, что ждет Украину, если США полностью «умоют руки» и остановят любую помощь.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Сможет ли Украина бороться без США

Сможет ли Украина бороться без США / © ТСН.ua

Британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если Киев отказывается отдать Крым и продолжит воевать без помощи США, только с Европой.

О наиболее вероятном сценарии войны в последующие месяцы и годы Кларк рассказал для Sky News.

По его словам, Украина может продолжать борьбу, поскольку она «не маленькое государство», но есть два ключевых вопроса, от которых зависит ее успех:

  • Сможет ли Украина двигаться дальше на фронте, если США отзывают свою разведку?

  • Что будет, если США отключают Starlink?

Кларк говорит, что ответ на первый вопрос: «да, но не очень».

Однако если США откажутся от Starlink, интернет-сервиса, который поставляет Илон Маск и который соединяет большую часть линии фронта Украины, то Украина «несомненно потеряет территорию, потому что европейцы не смогут это компенсировать».

Ранее экс-посол в США назвал реалистичный и оптимистичный сценарии, когда закончится война в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
1083
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