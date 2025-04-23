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Сможет ли Украина воевать без помощи США: британский эксперт о судьбе фронта
Британский эксперт рассказал, что ждет Украину, если США полностью «умоют руки» и остановят любую помощь.
Британский военный эксперт Майкл Кларк рассказал, что ждет Украину, если Киев отказывается отдать Крым и продолжит воевать без помощи США, только с Европой.
О наиболее вероятном сценарии войны в последующие месяцы и годы Кларк рассказал для Sky News.
По его словам, Украина может продолжать борьбу, поскольку она «не маленькое государство», но есть два ключевых вопроса, от которых зависит ее успех:
Сможет ли Украина двигаться дальше на фронте, если США отзывают свою разведку?
Что будет, если США отключают Starlink?
Кларк говорит, что ответ на первый вопрос: «да, но не очень».
Однако если США откажутся от Starlink, интернет-сервиса, который поставляет Илон Маск и который соединяет большую часть линии фронта Украины, то Украина «несомненно потеряет территорию, потому что европейцы не смогут это компенсировать».
Ранее экс-посол в США назвал реалистичный и оптимистичный сценарии, когда закончится война в Украине.