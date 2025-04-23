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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Кривавий удар по Марганцю: кількість постраждалих знову зросла

До 54 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки по Марганцю на Дніпропетровщині.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по Марганцю

Удар по Марганцю / © ДСНС

Знову збільшилася кількість жертв внаслідок кривавого удару по місту Марганець на Дніпропетовщині, який стався сьогодні вранці.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, до 54 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки. Четверо — у важкому стані. 31 пацієнт все ще перебуває в лікарні. Решта лікуються амбулаторно. Кількість загиблих без змін — дев’ятеро людей.

Інші удари РФ по регіону

Після цієї трагедії ворог продовжив гатити по Нікопольщині. РФ завдавала ударів з важкої артилерії та fpv-дронами. Удари прийшлися на райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Не минулося без потерпілих.

У Синельниківському районі від обстрілів противника поранень дістала 72-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 квітня, Росія вдарила дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці. Внаслідок атаки загинули 9 людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1021
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