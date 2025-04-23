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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Австралії розстріляли 700 коал: в NYT розповіли деталі

Уряд стверджує, що це було «гуманне рішення», щоб припинити страждання тварин. Однак зоозахисники обурені.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коали в Австралії

В Австралії розстріляли коал / © Unsplash

Після масштабних пожеж у національному парку «Будж-Бім» в Австралії влада схвалила операцію з відстрілу близько 700 коал. Офіційне пояснення — «припинення страждань» тварин, які отримали опіки, зневоднення та виснаження.

Про це повідомило видання New York Post.

Активісти критикують рішення, наголошуючи, що оцінити стан здоров’я коали з гелікоптера практично неможливо, тож під кулі могли потрапити й цілком здорові тварини.

«Використання повітряної стрільби слід розглядати як крайній захід. Це перший випадок, коли коал вбили стріляниною з вертольота в Австралії. Вибракування коал з повітря стало першим в Австралії та створює неприємний етичний прецедент», — зазначили в організації Friends of the Earth Melbourne.

Крім того, через закриття території після пожеж рятувальники не змогли допомогти дитинчатам, які залишилися без батьків.

Зоозахисники також вимагають припинити вирубку евкаліптів — основних джерел їжі та житла для коал.

«Незважаючи на різку критику, уряд Вікторії підтримав вибракування та наполягав на тому, що діяв лише за порадою ветеринарних експертів», — йдеться в статті.

Нагадаємо, в Канаді горів музей української спадщини.

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