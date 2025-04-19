У Канаді горів музей української спадщини: що відомо

Пожежа в Канаді. Фото: Королівська канадська кінна поліція в Альберті

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У п’ятницю, 18 квітня, в Канаді на полях поблизу міста Едмонтон виникла пожежа. Вона поширилася на територію Українського села культурної спадщини. Вогонь уразив історичні споруди музею, який відтворює життя українських переселенців у Канаді кінця XIX — початку XX століття.

Про це повідомила пресслужба Королівська канадська кінна поліція в Альберті.

Пожежу вдалося взяти під контроль до кінця дня, але масштаби збитків для музею поки не оцінені. На час ліквідації пожежі було тимчасово перекрито шосе Hwy 16 та оголошено евакуацію для мешканців прилеглих районів, яку згодом скасували.

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