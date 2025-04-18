- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 1 хв
У сусідній країні попередили про загрозу торнадо біля кордону з Україною
Швидкість вітру під час шторму може досягати 100 км/год.
У державному Центрі безпеки Польщі оголосили штормове попередження через сильний вітер та загрозу виникнення торнадо на ділянці від Куяви до Любліна, що неподалік від кордону України.
Про це повідомляє видання RMF 24.
Польські синоптики попереджають, що швидкість вітру під час шторму, який триватиме 18 квітня та наступної ночі може досягати 100 км/год.
Грози у центрально-східних регіонах сусідньої країни супроводжуватимуться дуже сильними опадами — від 20 мм до 35 мм, місцями до 40 мм.
Державний Центр безпеки опублікував застереження із закликом до мешканців 10 воєводств знайти надійне укриття під час негоди.
Нагадаємо, у місті Яремче на Івано-Франківщині 18 квітня випав град розміром із перепелине яйце.