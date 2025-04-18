В соседней стране предупредили об угрозе торнадо возле границы с Украиной

В Польше возможно возникновение торнадо / © pixabay.com

Реклама

В государственном Центре безопасности Польши объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и угрозы возникновения торнадо на участке от Куявы до Люблина, недалеко от границы Украины.

Об этом сообщает издание RMF 24.

Польские синоптики предупреждают, что скорость ветра во время шторма, который продлится 18 апреля и в следующую ночь может достигать 100 км/ч.

Реклама

Грозы в центрально-восточных регионах соседней страны будут сопровождаться очень сильными осадками — от 20 до 35 мм, местами до 40 мм.

Государственный Центр безопасности опубликовал предупреждение с призывом к жителям 10 воеводств найти надежное укрытие во время непогоды.

Предупреждение о шторме в Польше

Напомним, в городе Яремче Ивано-Франковской области 18 апреля выпал град размером с перепелиное яйцо.