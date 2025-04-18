Оккупанты привлекают своих агентов для подготовки терактов: СБУ предупредила об опасности на Пасху

Пасха / © Unsplash

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СБУ призывает граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности продолжает системно разоблачать попытки российских окупантов по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины.

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Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности.

Среди прочего, приспешники российских спецслужб создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.

Кроме этого, оккупанты продолжают коварно привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.

В большинстве своем мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились — на центральной улице города или во дворе жилого массива.

© СБУ

Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:

ограничить посещение массовых мероприятий;

не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Напоминаем, что в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

Кроме того, если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования, вы можете сообщить об этом в чат-бот СБУ «Спали ФСБэшника» — t.me/spaly_fsb_bot

Предоставленная вами информация конфиденциальна и будет тщательно проверена.

СБУ просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что, по данным спецслужб, РФ может нанести мощный удар накануне Пасхи и после нее.