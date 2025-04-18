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- Украина
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Оккупанты привлекают своих агентов для подготовки терактов: СБУ предупредила об опасности на Пасху
Спецслужба продолжает системно разоблачать многочисленные попытки РФ расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны.
СБУ призывает граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности продолжает системно разоблачать попытки российских окупантов по расшатыванию общественно-политической обстановки внутри Украины.
Для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности.
Среди прочего, приспешники российских спецслужб создают искусственные конфликтные ситуации между представителями разных конфессий и религиозных общин.
Кроме этого, оккупанты продолжают коварно привлекать своих агентов для подготовки терактов и корректировки воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины.
В большинстве своем мишенью врага становятся места массового пребывания людей, где бы они ни находились — на центральной улице города или во дворе жилого массива.
Служба безопасности призывает граждан накануне и в период Пасхи:
ограничить посещение массовых мероприятий;
не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;
сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
Напоминаем, что в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482 и электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.
Кроме того, если вас пытаются завербовать для поджога авто ВСУ, админзданий, организации теракта или минирования, вы можете сообщить об этом в чат-бот СБУ «Спали ФСБэшника» — t.me/spaly_fsb_bot
Предоставленная вами информация конфиденциальна и будет тщательно проверена.
СБУ просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что, по данным спецслужб, РФ может нанести мощный удар накануне Пасхи и после нее.